Japon uzman Moriwaki Türkiye'nin riskli fay hattını açıkladı: Mutlaka olacak
Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın’da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Moriwaki, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı" diyerek Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti. Japon deprem uzmanı, deprem riski taşıyan bölgeyi açıkladı.
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Aydın'da Türkiye’nin deprem riskiyle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Japon uzman, "Türkiye’nin bir yerinde mutlaka deprem olacak. Herkes buna hazırlıklı olmalı. Bu gerçeği kabul etmeli ve buna göre hareket etmeliyiz" dedi.
Türkiye’nin 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’sinin kaçak olduğunu belirten Moriwaki, bu durumun büyük bir risk oluşturduğunu ve deprem güvenliği için yapı denetimlerinin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
'Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı'
Japon deprem uzmanı, Aydın’ın deprem riski taşıyan bir il olduğunu ancak büyük bir depremin kısa vadede beklenmediğini belirtti. Bölgenin düz ve yumuşak zemin yapısına dikkat çeken Moriwaki, “Bu özellikler zemini deprem sırasında tehlikeli hale getiriyor. Aydınlılar tedbiri elden bırakmamalı” dedi.