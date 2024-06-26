Japon deprem uzmanı riskli illeri sıraladı: 7 şiddetinde depreme hazır olun...

BU ŞEHİRLERDE 7 VE ÜZERİ DEPREM OLABİLİR

Marmara ve Doğu Anadolu fay hatlarının aktifliğinin devam ettiğini belirten Moriwaki, "Ege bölgesinde en fazla 5 şiddetinde depremler meydana gelir. Çok nadir de olsa 6'yı bulur. Ancak bu durum çok beklenmiyor. Dikkat edilmesi gereken fay hattı Tunceli, Bingöl ve Elazığ olmalı. Bu şehirlerde 7 üzeri deprem beklentisi yüzde 85'i aşıyor" dedi.