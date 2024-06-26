Japon deprem uzmanı riskli illeri sıraladı: 7 şiddetinde depreme hazır olun...
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Bingöl depremi konusunda daha önce uyarılarda bulunmuş ve haklı çıkmıştı. Manisa'da meydana gelen 4,8'lik depremden sonra konuşan Moriwaki, dikkatleri Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan Bingöl, Tunceli ve Elazığ'a çevirdi...
Önceki gün Manisa'da yaşanan 4.8 şiddetindeki deprem sonrası bugün Bingöl Karlıova, 4 şiddetinde sarsıldı. Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Doğu Anadolu'daki fay hattının rahatlamadığını aksine Kahramanmaraş depremi sonrası çok enerji yüklendiğinin altını çizmişti.
Moriwaki, Ege fay hattından çok, Marmara ve Doğu Anadolu fay hattına dikkat çekti. Moriwaki, Bingöl depremi hakkında önceden uyarıda bulunmuştu.
MORİWAKİ BİNGÖL DEPREMİNİ ÖNCEDEN SÖYLEMİŞTİ!
Bingöl Karlıova da, 26 Haziran tarihinde saat 07:42 sularında 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre yaşanan deprem sonrası gözler Japon deprem uzmanının önceki gün verdiği röportaja çevrildi.
BU ŞEHİRLERDE 7 VE ÜZERİ DEPREM OLABİLİR
Marmara ve Doğu Anadolu fay hatlarının aktifliğinin devam ettiğini belirten Moriwaki, "Ege bölgesinde en fazla 5 şiddetinde depremler meydana gelir. Çok nadir de olsa 6'yı bulur. Ancak bu durum çok beklenmiyor. Dikkat edilmesi gereken fay hattı Tunceli, Bingöl ve Elazığ olmalı. Bu şehirlerde 7 üzeri deprem beklentisi yüzde 85'i aşıyor" dedi.