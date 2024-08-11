Japonya'da 'mega deprem' paniği! Ülke alarma geçti
Japonya'da 7.1'lik depremin ardından endişe bitmedi. Mega deprem beklediklerini açıklayan Japon yetkililer, 707 belediyeye afete hazırlık uyarısı yaptı.
Japonya, 8 Ağustos'ta 7.1 büyüklüğünde deprem sarsıldı. Depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tsunami uyarısı yaptı. Japonya'nın Shikoku adasında 50 santimetreye kadar tsunami dalgalarının tespit edildi.
I7.1'lik depremde ölen kimse olmadı. Dokuz kişi felakette yaralansa da çoğu yaralanmanın hafif olduğu belirtildi. Ciddi bir bina hasarı da kaydedilmedi.
"MEGA DEPREM" UYARISI
Büyük depremlere alışkın Japonya, bu sefer tedirginlik içinde. JMA yetkilileri mega bir depremin gerçekleşebileceğini söyledi.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida, mega deprem endişesi nedeniyle Orta Asya'ya yapacağı seyahati iptal etti.