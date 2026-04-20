Japonya’daki 7,4’lük deprem sonrası Ahmet Ercan’dan uyarı: Bazı yerlerde depremleri tetikleyebilir
Japonya açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin açığa çıkardığı enerjinin Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık 30 katı olduğunu belirtti. Ercan bu tür sarsıntıların geniş coğrafyalarda tetikleyici etkiler oluşturabileceğini ifade etti.
Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre, ülkenin kuzeydoğusu açıklarında Pasifik Okyanusu’nda 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Tsunami uyarısı yapıldı
Sarsıntının ardından Iwate, Aomori ve Hokkaido bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. Yetkililer, depremin ardından kıyı kesimlerinde dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaşabileceğini bildirdi. Bölgedeki yerleşim alanlarında olası risklere karşı tedbirlerin artırıldığı aktarıldı.
Depremle ilgili açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının büyüklüğüne ilişkin kritik bir değerlendirme yaptı.