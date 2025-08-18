Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş'dan korkutan 'Marmara depremi' uyarısı: 7.2'lik stres birikti

"MARMARA'DA STRES BİRİKTİ"

Tevfik Hoş, özellikle 6.2 büyüklüğündeki Silivri depreminden sonra bölgede riskin sürdüğüne dikkat çekti. Kuzey Anadolu fay hattıyla bağlantılı olarak bölgede biriken enerjiye ilişkin süren bilimsel çalışmaları işaret eden Hoş, "Marmara'da 7-7.2 civarında bir stres biriktiği biliniyor. Yani stres birikmeye devam ediyor" dedi.