Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş'dan korkutan 'Marmara depremi' uyarısı: 7.2'lik stres birikti

Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş, Marmara'da 7-7.2 büyüklüğünde bir deprem için stres birikmeye devam ettiğini belirterek, fayların birbirini tetikleme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Tevfik Hoş, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıldönümünde Ekol TV'ye önemli açıklamalar yaptı. Hoş, Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskini değerlendirirken, son yıllarda yapılan araştırmaların Marmara Denizi'nin tamamen kırılacağı senaryosunun geçerliliğini yitirdiğini ifade etti.

"DEPREM RİSKİ DEVAM EDİYOR"

Ancak uzman isim, bölgedeki fay hatlarının birbirini tetikleme özelliği nedeniyle deprem riskinin sürdüğü uyarısında bulundu. Hoş, "Marmara'da tek parçalı büyük bir kırılma beklenmiyor ama segmentler halinde hareketler olabilir" dedi. 

"MARMARA'DA STRES BİRİKTİ"

Tevfik Hoş, özellikle 6.2 büyüklüğündeki Silivri depreminden sonra bölgede riskin sürdüğüne dikkat çekti. Kuzey Anadolu fay hattıyla bağlantılı olarak bölgede biriken enerjiye ilişkin süren bilimsel çalışmaları işaret eden Hoş, "Marmara'da 7-7.2 civarında bir stres biriktiği biliniyor. Yani stres birikmeye devam ediyor" dedi.

Jeoloji Mühendisi Tevfik Hoş, tarihsel kayıtlara ve stres transferi mekanizmasına bakıldığında fay segmentlerinin boylarının kısaldığını, ancak fayların bazen birbirini tetikleyebildiğini ve doğanın öngörülemeyen sürprizler yapabildiğini vurguladı

