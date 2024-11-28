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  4. Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti...

Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti...

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem 6 Şubat'taki zon üzerinde olduğu için artçı olmalı..." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti... - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠ paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

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Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti... - Sayfa 2

Söz konusu sarsıntının ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

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Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti... - Sayfa 3

 Prof. Dr. Naci Görür, ilgili depremin 6 Şubat depremlerinin bir artçısı olduğunu kaydetti.

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Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti... - Sayfa 4

Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

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