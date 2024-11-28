Kahramanmaraş 4.1 ile sallandı, Prof. Dr. Görür 6 Şubat depremlerini işaret etti...
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu deprem 6 Şubat'taki zon üzerinde olduğu için artçı olmalı..." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.
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