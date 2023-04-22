Kahramanmaraş depremi, dağlarda uzun ve derin yarıklar oluşturdu Kahramanmaraş depremlerinin ardından Ekinözü ilçesinde dağlarda derin yarıklar oluştu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Ekinözü ilçesi de etkilendi. 1 | 11

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden olurken, kent merkezi ve yakın konumdaki bazı mahallelerde yıkım meydana geldi. Ekinözü ve Nurhak ilçeleri arasındaki Barış, Değirmenkaya, Nergele, Aşağı İçme bölgelerinde kilometrelerce uzunluğundaki yüzey kırıkları tarım arazilerine zarar verdi. 2 | 11

"Yarılma ve çökmeler belirli kollarla Nurhak ve Göksun'a kadar gidiyor" Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, depremin yalnızca ilçelerinde değil birçok yerleşimde büyük hasara neden olduğunu söyledi. 3 | 11