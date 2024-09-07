Kahramanmaraş sallandı, Prof. Dr. Hasan Sözbilir 3 faya dikkat çekti

"Gözlemlerimiz 6 Şubat depreminde kuzey kesimi kırılan Narlı fayının güney bölümünün kırılmasını henüz tamamlamadığı yönündeydi. Bu görüşümüzü kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu depremde fayın güney bölümünde 5 büyüklüğüne karşılık gelen bir kırılmanın gerçekleştiğini görmüş olduk. Bundan sonra kırılmaların Sakçagöz, Yesemek ve Hacıpaşa faylarına doğru göç etmesi beklenir.