Kahramanmaraş sallandı, Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi işaret etti: 6 Şubat'ta kırılmayan yerler

Kahramanmaraş'ta 19 Aralık'ta meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerine dikkat çekti. Görür, depremin yaşandığı bölgenin 6 Şubat'ta kırılmayan bölgeler olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 19 Aralık'ta saat 16.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 10,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı açıklamalar yaptı.

"6 ŞUBAT'TA KIRILMAYAN YERLER"

Depremin yaşandığı noktanın 6 Şubat depremleri ile bağlantısına vurgu yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Karaömer- Göksun/Kahramanmaraş’ta 4,1 deprem. Sol yönlü, doğrultu atımlı Çardak Fay Zonu ile Savrun Fay Zonu kesim bölgesine yakın yerde. 6 Şubat depremlerinde kırılmayan yerler. Adana Havzası etki alanında..."

