Kahramanmaraş sallandı, uzmanı uyardı: 'Beklenen artçı deprem daha meydana gelmedi'
Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin beklenilen artçı deprem olmadığını belirterek, “Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.
“6,6 büyüklüğünde deprem ile o bölge rahatlar”
Depremden sonra İhlas Haber Ajansı’na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, şunları söyledi:
“Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır.”