Kahramanmaraş sallandı, uzmanı uyardı: 'Beklenen artçı deprem daha meydana gelmedi'

“Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır.”