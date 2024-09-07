Kahramanmaraş'taki deprem öncü mü, artçı mı? Uzmanı yanıt verdi
Jeofizik Mühendisi Mehmet Uysal, bu sabah Pazarcık’ta meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremle ilgili konuştu. Uysal, “Bunu öncü bir deprem olarak söyleyemeyiz sadece artçı bir deprem, artçı depremler de devam edecek” dedi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31’da merkez üssü Pazarcık olan 5,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de de hissedildi. Meydana gelen deprem, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Pazarcık’ta yaşanan deprem ile alakalı jeofizik Mühendisi Mehmet Uysal, açıklamalarda bulundu.
Sabah saatlerinde Pazarcık’ta meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem ile yakın noktada meydana geldiğini ve bu sarsıntının artçı bir sarsıntı olduğunu ifade eden Uysal, şunları söyledi:
“Araştırmalarımız ve incelemelerimiz doğrultusunda ilk bilgi depremin yaşandığı lokasyona bakınca 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin yaşandığı yere yakın bir artçı sarsıntı diyebiliriz buna. Bu artçı sarsıntıların biz uzun vadede devam edeceğini daha önceleri de defalarca söylemiştik, şehrimiz için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığını da söylemiştik.
Şehrimizin içerisinde az hasarlı ve hasarsız binaların içerisinde yaşayan vatandaşların tedirgin olacağı hiçbir durum söz konusu değil. Bu depremlerin devamlılığı azalarak devam edecektir fakat bunlar daha büyük depremlerin habercisi değil. Bölge tektonik bir bölge, Kahramanmaraş’ın kuzey ve güney bölgelerinde daha farklı depremlerin yaşanması söz konusu. Fakat Kahramanmaraş merkezi konusunda ve yakın çevresinde tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını söyleyebiliriz”