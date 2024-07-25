Kamuya personel alımı yapılacak! İşte bazı memur alımı ilanları ve başvuru şartları
Personel alımı 2024 listesi güncelledi. Buna göre bazı kamu kurumları toplamda 40.730 personel alımı yapacak. İşçi ve memur alımı kapsamında açılan pozisyonlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı kamu kurumları 40.730 personel alımı yapacak. Başvuru detayları Resmi Gazete'de yayımlandı. Memur alımı için son başvuru tarihleri ve alım yapılacak bazı kadrolar sıralandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK
Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 323 ASTSUBAY 200 SUBAY ALACAK
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na lise veya lise dengi meslek okulu mezunlarından 2024 YKS'sine girip TYT sıralamasında en az 450 bine giren 21 yaşını bitirmemiş 283 erkek 40 kadın öğrenci alınacak. 5 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.
KARABAĞLAR BELEDİYESİ 8 ZABITA MEMURU ALACAK
İzmir ili Karabağlar Belediye Başkanlığı 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) P93 puan türünden en az 65 puan alan; Adalet, Özel Güvenlik ve Koruma, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olan; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan 1 kadın 7 erkek zabıta memuru alacağını duyurdu.
22 Temmuz 2024 tarihinde başlayan başvurular 26 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.