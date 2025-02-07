Kandilli Rasathanesi adres vererek uyardı: İşte tsunami riski altındaki şehir
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Ege'deki peş peşe meyana gelen depremlere ilişkin rapor yayımladı.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'ndeki sismik faaliyetler hakkında dördüncü raporunu yayımladı. Açıklamada, son bir hafta içinde bölgede yaklaşık 1513 deprem meydana geldiği belirtildi.
Raporda, 31 Ocak ile 7 Şubat (saat 09:00 itibariyle) arasında Ege Denizi'nde en küçüğü 1.2, en büyüğü ise 5.3 büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık 1513 deprem kaydedildiği ifade edildi. Depremlerin en büyüğünün 5.3 büyüklüğünde olduğuna dikkat çekilirken, 108 adet depremin büyüklüğünün ise 4'ün üzerinde olduğuna vurgu yapıldı.
YIKICI DEPREMLERE NEDEN OLABİLİR
Değerlendirmede, "Bölgede gözlemlenen sismik hareketlilik ve magma dinamikleri, geçmişte yaşanan büyük patlamalar ve depremlerle doğrudan ilişkilidir. Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir.