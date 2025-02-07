Kandilli Rasathanesi adres vererek uyardı: İşte tsunami riski altındaki şehir

Raporda, 31 Ocak ile 7 Şubat (saat 09:00 itibariyle) arasında Ege Denizi'nde en küçüğü 1.2, en büyüğü ise 5.3 büyüklüğünde olmak üzere yaklaşık 1513 deprem kaydedildiği ifade edildi. Depremlerin en büyüğünün 5.3 büyüklüğünde olduğuna dikkat çekilirken, 108 adet depremin büyüklüğünün ise 4'ün üzerinde olduğuna vurgu yapıldı.