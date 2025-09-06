Kanlı Ay, depreme neden olur mu? Uzmanından net yanıt
Türkiye’de 7-8 Eylül gecesi izlenebilecek "Kanlı Ay" tutulması, sosyal medyada deprem söylentilerini yeniden gündeme getirdi. Deprem Bilimci Serkan İçelli, ay tutulmalarının depremler üzerinde etkisi olmadığını vurgulayarak, "Gökteki olaylar yerdeki tektonizmayı etkilemez" dedi.
Türkiye, 7-8 Eylül gecesi yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından birine sahne olacak. Halk arasında "Kanlı Ay" olarak bilinen tam ay tutulması, pazar günü Türkiye’nin birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek.
Tutulma sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine girdiği için kızıl bir renge bürünecek ve bu görsel şölen yaklaşık 1 saat 20 dakika sürecek.
