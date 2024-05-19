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Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu: Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Nevşehir'deki turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonlarının sepetlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu: Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - Sayfa 1

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Kapadokya'da turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı.

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Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu: Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - Sayfa 2

Gün doğumundan önce Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinden Aşk Vadisi yakınlarında uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

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Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu: Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - Sayfa 3

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından 150 sıcak hava balonu yaklaşık 4 bin yolcu ile bölge semalarına yükseldi.

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Kapadokya'da 19 Mayıs coşkusu: Balonlar Türk bayraklarıyla uçtu - Sayfa 4

Türk bayraklarını taşıyan balonlar bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

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