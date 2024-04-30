Kapıda vize uygulaması 10 adaya yükseldi: İşte o adalar!
Yunanistan'ın, Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için başlattığı kapıda vize uygulamasının, bugünden itibaren 10 adada geçerli olacağı bildirildi.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği, X'teki hesabından yaptığı paylaşımla uygulamanın geçerli olacağı ada sayısının artırıldığını duyurdu.
Buna göre, Yunanistan'ın 30 Mart itibarıyla 5 Ege adası için başlattığı ekspres vize uygulaması bugünden itibaren 10 Ege adası için geçerli olacak.
Türkiye'den gelen ziyaretçiler İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adalarına ilaveten artık İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) adalarında da ekspres vize uygulamasından faydalanabilecek.
Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin, kendilerinden istenen evrakları başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor.