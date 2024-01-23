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Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda kanatları demonte halde olan "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.

Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi - Sayfa 1

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.

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Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi - Sayfa 2

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri kapsamında arama yapıldı.

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Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi - Sayfa 3

Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu.

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Kapıkule'de bir tırda uçak ele geçirildi - Sayfa 4

Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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