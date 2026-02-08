Kapitalizmin yeni sefiri mi? Donald Trump’ın yeni dünya düzeni bakın nasıl işliyor

Bunun yanında aylardır Trump’ın Grönland’ı ilhak etme tehditleri, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi ve müttefiklerine karşı başlattığı gümrük vergisi savaşları, artık bu "çılgınlığın" tesadüf değil, iyi kurgulanmış bir yöntem olduğunu kanıtlıyor. Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Davos’ta dile getirdiği gibi, bu yaşananlar bir geçiş süreci değil, düzenin tam anlamıyla bir "kopuşu"dur. Eski dünya düzeninin ikiyüzlülüğü artık sürdürülemez bir noktaya ulaştı ve kurallara dayalı sistem, yerini en güçlü olanın sözünün geçtiği bir "Zorba Dünyası"na bırakıyor.