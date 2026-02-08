Kapitalizmin yeni sefiri mi? Donald Trump’ın yeni dünya düzeni bakın nasıl işliyor
Dünyanın en çok konuştuğu isimlerden Donald Trump, yeni dünya düzeni için stratejik adımlar atıyor. ABD Başkanı her kararıyla dünyada yeni bir gündemin fitilini ateşlerken, yeni dünya düzeni için uyguladığı strateji uzmanlar tarafından değerlendirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci dönemini epey hareketli yaşıyor. Verdiği radikal kararların yanı sıra, Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırıları küresel çapta yankı uyandırıyor. Al Jazeera’da yayımlanan makaleye göre bu yaklaşım aslında sistematik bir stratejinin parçası. Analizde, Trump’ın geleneksel müttefiklik ilişkilerini zayıflatıp NATO ve Birleşmiş Milletler gibi çok taraflı kurumların etkisini azaltmaya çalıştığı belirtiliyor. Bunun yerine, ulusal çıkarları önceleyen ve ikili pazarlıklara dayalı bir diplomasi modeli benimsediği ifade ediliyor.
Dünya ekonomisi ve siyaseti, Davos 2026 zirvesiyle birlikte geri dönülemez bir kırılmanın eşiğine geldi.
Öyle ki Donald Trump’ın İsviçre Alpleri’ndeki varlığı tek bir amaca hizmet ediyordu: Zengin ve güçlülere gerçek patronun kim olduğunu göstermek. Ticaret Bakanı’nın "Kapitalizmin artık yeni bir şerifi var" sözleriyle tescillenen bu yeni dönem, on yıllardır süregelen neoliberal serbest piyasa kurallarını çöpe atarak yerine doğrudan devlet baskısı ve jeopolitik rekabet üzerine kurulu bir modeli getiriyor.
Bunun yanında aylardır Trump’ın Grönland’ı ilhak etme tehditleri, Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi ve müttefiklerine karşı başlattığı gümrük vergisi savaşları, artık bu "çılgınlığın" tesadüf değil, iyi kurgulanmış bir yöntem olduğunu kanıtlıyor. Kanada Başbakanı Mark Carney’nin Davos’ta dile getirdiği gibi, bu yaşananlar bir geçiş süreci değil, düzenin tam anlamıyla bir "kopuşu"dur. Eski dünya düzeninin ikiyüzlülüğü artık sürdürülemez bir noktaya ulaştı ve kurallara dayalı sistem, yerini en güçlü olanın sözünün geçtiği bir "Zorba Dünyası"na bırakıyor.