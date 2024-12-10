Kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji uzmanı “lapa lapa yağacak” dedi
MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ancak Perşembe günü yurdu etkisi altına alacak olan yeni sistemle beraber sıcaklıkların 4-8 derece düşeceğini açıkladı.
MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelindeki 5 günlük hava tahminiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, sıcaklıkların şu an mevsim normallerinin biraz üzerinde olduğunu belirtti.
Ancak, perşembe günü itibariyle gelecek yeni hava sistemiyle sıcaklıkların 4-8 derece kadar düşmesini beklediklerini ifade etti. Çelik, yeni sistemin yurdu etkisi altına alarak, kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların 8 dereceye kadar inebileceğini söyledi.
SALI GÜNÜ MARMARA'DA KUVVETLİ LODOS OLACAK
Çelik, yarın (salı) günü için Marmara bölgesinde kuvvetli lodos beklediklerini ve Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Orta Karadeniz bölgelerinde çarşamba günü yağmur şeklinde yağış beklediklerini şu sözler ile ifade etti:
"Ülkemizdeki yağışlar özellikle Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında kuvvetli şekilde devam ediyor. Salı günü için de yine Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında ve Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde yağış olacak. Marmara bölge genelinde kuvvetli lodos beklentimiz var. Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava biraz daha iç kesimlere doğru hareket edecek.