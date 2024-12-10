Kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji uzmanı “lapa lapa yağacak” dedi

"Ülkemizdeki yağışlar özellikle Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında kuvvetli şekilde devam ediyor. Salı günü için de yine Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında ve Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde yağış olacak. Marmara bölge genelinde kuvvetli lodos beklentimiz var. Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava biraz daha iç kesimlere doğru hareket edecek.