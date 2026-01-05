Kar geri dönüyor: Ünlü Meteoroloji Mühendisi kar yağışı için net tarih verdi

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki bir haftalık dönemde yurt genelinde beklenen hava koşulları ve sıcaklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztel, son iki gündür özellikle batı bölgelerinde etkili olan rüzgârın yer yer fırtına seviyesine çıkarak günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.