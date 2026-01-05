Kar geri dönüyor: Ünlü Meteoroloji Mühendisi kar yağışı için net tarih verdi
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde bir hafta boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklıkları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öztel, 1 Ocak'ta İstanbul'da birçok ilçede görülen kar yağışının ardından mega kentin kar beklediği tarihi açıkladı.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki bir haftalık dönemde yurt genelinde beklenen hava koşulları ve sıcaklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Öztel, son iki gündür özellikle batı bölgelerinde etkili olan rüzgârın yer yer fırtına seviyesine çıkarak günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.
Hava durumunda öne çıkan en önemli riskin bu kuvvetli rüzgâr olduğunu vurgulayan Öztel, lodostan kaynaklanan sert esintinin etkisini sürdürdüğünü ancak şiddetinin giderek azaldığını ifade etti.
Hüseyin Öztel şöyle devam etti;
"Türkiye’de rüzgar, son iki gündür batı kıyılarında fırtınaya dönerek hayatı olumsuz etkiledi, hava durumunda öne çıkan bu tehlikeli rüzgar fırtınası oldu. Lodostan gelen kuvvetli esinti hala sürüyor ama şiddeti zayıflıyor.