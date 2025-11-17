Kar geride kaldı, pastırma yazı yeniden kapıda: Prof. Dr. Şen sıcaklıkların artacağı tarihi açıkladı
İTÜ Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bahar tekrar geliyor" diyerek sıcaklıkların mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkacağını açıkladı.
Hafta sonu Türkiye’yi etkisi altına alan kış havası yerini yeniden bahar sıcaklıklarına bırakıyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, soğuk hava dalgasının artık Türkiye’yi terk ettiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda Şen, batı bölgelerinden başlayarak hava sıcaklıklarının hızla artacağını ifade etti.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Prof. Dr. Orhan Şen, "Yükseklerde yağan kar bugün (Pazartesi) itibarıyla bitti. Hatta dün akşam bitti" diyerek yeni hava durumu raporunu paylaştı.