Kar, sağanak yağış, kuvvetli rüzgar: Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı! İşte tahminler...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük dışındaki bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz’de gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur şeklinde olacak yağışların; Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Yalova ve Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’da kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte 7 Aralık 2025 hava durumu tahminleri…
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalması bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.