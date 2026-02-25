Kar, sağanak yağış, rüzgar... Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı! İşte sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte 25 Şubat 2026 hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta kuvvetli, Hatay'ın batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yükseklerinde kuvvetli karlakarışık yağmur ve kar, Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin yüksekleri, Düzce’nin doğusunun yüksekleri, Bolu’nun kuzeyi ve Kastamonu’nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli sağanak yağış, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don, çığ riski, sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karalakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu yağmurlu gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmurlu