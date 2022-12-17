'Kar tünelleri' 6 metreyi aştı
Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve tipide açılan yollarda oluşan 'kar tünelleri' 6 metreyi aştı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.
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Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesinin ekipleri çalışma başlattı.
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6 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor.
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Gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
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