Kar yağışı eğitimi vurdu! Hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte eğitime ara verilen iller...
Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından gözler okullardan gelecek tatil açıklamasına çevrilmişti. Birçok ilde dün başlayan yoğun kar yağışlarının ardından valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Birçok il ve ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. İşte detaylar...
ZONGULDAK
Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
ELAZIĞ
Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
“Değerli öğrenciler olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezimizde eğitime 29 Aralık itibarıyla bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İlçelerimiz için kaymakamlıklar duyuru yapacaklar. Gününüzü iyi bir şekilde değerlendirmenizi dilerim.”
KASTAMONU
Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi.
İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise bugün taşımalı eğitim yapılamayacak.
Açıklamanın devamında, eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ŞIRNAK
Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.