Kar yağışı etkisini artırdı! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul kritik 24 saate girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kent genelinde yağışın yer yer devam ettiği, bazı bölgelerde ise zaman zaman kuvvetlendiği gözlemlendi.