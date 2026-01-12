Kar yağışı etkisini artırdı! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul kritik 24 saate girdi

  1. Ekonomim
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Prof. Dr. Orhan Şen, kent genelinde akşama doğru karın yayılacağını belirterek buzlanma riskine karşı “işiniz yoksa dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

İstanbul’da günün ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde aralıklı şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kent genelinde yağışın yer yer devam ettiği, bazı bölgelerde ise zaman zaman kuvvetlendiği gözlemlendi.

CNN Türk'e konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kar İstanbul’da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası’nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul’un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek.”

