Kar yağışı etkisini artırdı! Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: İstanbul kritik 24 saate girdi
İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, Prof. Dr. Orhan Şen, kent genelinde akşama doğru karın yayılacağını belirterek buzlanma riskine karşı “işiniz yoksa dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.
İstanbul’da günün ilk saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde aralıklı şekilde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışı beklenirken, İstanbul’un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kent genelinde yağışın yer yer devam ettiği, bazı bölgelerde ise zaman zaman kuvvetlendiği gözlemlendi.
CNN Türk'e konuşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: