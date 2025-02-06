Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? AKOM'dan açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'daki kar yağışı özellikle iç ve yüksek bölgelerde yoğunlaşacak. Bazı alanlarda ise kar örtüsünün 5 ile 15 santimetre arasında olması bekleniyor. Kar, akşam saatlerinden itibaren daha belirgin bir şekilde etkisini artıracak.