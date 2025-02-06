Kar yağışı İstanbul'u ne zaman terk edecek? AKOM'dan açıklama geldi
Dün İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışının ardından, karın ne kadar süreyle etkili olacağı ve yerleşim yerlerinde tutup tutmayacağı merak konusu oldu. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’daki kar yağışının ne zaman sona ereceğine dair açıklama yaptı.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Dün başlayan kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde görüldü. Şu ana kadar şehirde büyük bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışının bugün akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'daki kar yağışı özellikle iç ve yüksek bölgelerde yoğunlaşacak. Bazı alanlarda ise kar örtüsünün 5 ile 15 santimetre arasında olması bekleniyor. Kar, akşam saatlerinden itibaren daha belirgin bir şekilde etkisini artıracak.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 5 dereceye kadar inmesi bekleniyor. Bu ani soğuma ile birlikte rüzgarın da kuvvetleneceği, Marmara bölgesinde fırtına şeklinde esme olasılığı bulunduğu ifade ediliyor.