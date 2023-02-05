Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı
Kar yağışı ve fırtına yurdu etkisi altına aldı. İstanbul'da lodos çatıları uçurdu. Denizli-Antalya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İşte yurttan kar manzaraları.
DENİZLİ
Denizli'de kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Denizli-Antalya kara yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ekipleri de uygulama noktalarında araçlarda zincir ve kar lastiği olup olmadığını kontrol ediyor.
Zaman zaman bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışına izin verilmiyor.
Kayak merkezine kontrollü ulaşım sağlanıyor
Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da kurulu merkeze sabah saatlerinde gidenler kar yağışının etkisini göstermesiyle dönüşe geçti. Bazı araçlar yolda kaldı. Bölgeye jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yolu açık tutmak üzere başlattığı çalışma sürüyor.
Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı
Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan araçların kurtarılması çalışması yapılması nedeniyle kara yolu Antalya'dan Denizli istikameti Cankurtaran mevkisine doğru ulaşıma kapatıldı.
Polis, Kelleci Kardeşler mevkisinde tır ve çekici araçlarının geçişlerine izin vermiyor.
KARS
Kars-Sarıkamış kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yolda küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekipler özellikle buzlanmanın yoğun olduğu Karakurt-Sarıkamış bölgesinde çalışmayı artırdı.