Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı

DENİZLİ

Denizli'de kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Denizli-Antalya kara yolunda ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Polis ekipleri de uygulama noktalarında araçlarda zincir ve kar lastiği olup olmadığını kontrol ediyor.

Zaman zaman bazı yollarda hasarlı kazalar meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkışına izin verilmiyor.