Kar yağışında araba kullanacak sürücüler dikkat! İşte uzmanından güvenli sürüş önerileri

Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, kar yağışı sırasında araba kullanacak sürücülerin kazalardan korunmak için yumuşak gaz ve fren hamleleri yapması gerektiğini belirterek, "Bunu direksiyon hamleleriyle de birleştirmelisiniz. Biz buna 'Pamuk ayak olun.' diyoruz. Yumuşak basarak hareket etmeliyiz" dedi.