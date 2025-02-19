Kar yağışında araba kullanacak sürücüler dikkat! İşte uzmanından güvenli sürüş önerileri
Hafta boyu sürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle sürücülere uyarılar gelmeye devam ediyor. Kar yağışında araba kullanacak sürücülerin kazalardan korunmak için önlemlerini alması gerekiyor. Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe güvenli sürüş önlemlerini anlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava, yurt genelinde etkili olacak.
İstanbul'da da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle görülecek kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı İntepe, kar yağışı sırasında araç kullanacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.
Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, kar yağışı sırasında araba kullanacak sürücülerin kazalardan korunmak için yumuşak gaz ve fren hamleleri yapması gerektiğini belirterek, "Bunu direksiyon hamleleriyle de birleştirmelisiniz. Biz buna 'Pamuk ayak olun.' diyoruz. Yumuşak basarak hareket etmeliyiz" dedi.