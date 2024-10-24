Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor
İklim bilimci Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede "Pastırma Yazı"na dikkat çekerek Kasım ayına işaret etti.
İklim bilimcisi Okan Bozyurt dikkat çekici tahminlerle gündeme geldi. Uzmanların değerlendirmeleri, bu kışın nasıl geçeceğine dair önemli ipuçları sunuyor.
İKLİM BİLİMCİ OKAN BOZYURT AÇIKLADI
İklim bilimci Okan Bozyurt, 2024-2025 kışının sinyallerinin net olduğunu belirtti. Bozyurt, son iki yıldır dünyayı etkileyen süper El Nino fenomeninin, küresel sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. 2023 yılının, 1880'lerden bu yana en sıcak yıl olarak kaydedildiğini söyleyen Bozyurt, 2024 yazının da en sıcak yazlardan biri olduğunu belirtti.
SICAKLIK VE ÖLÜM ORANLARI
Bozyurt, sıcaklıkların artmasının birçok bölgede ölümlere neden olduğunu, özellikle Meksika, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'de sıcaklık artışlarına bağlı ölüm oranlarında ciddi artışlar görüldüğünü ifade etti. Gelecekte iklim senaryolarının iç açıcı olmadığını belirten Bozyurt, 2100 yılına kadar sıcaklık artışının devam edeceğini ve bunun sonucunda ciddi kayıpların yaşanabileceğini öngördü.