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  4. Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor

Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor

İklim bilimci Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede "Pastırma Yazı"na dikkat çekerek Kasım ayına işaret etti.

Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor - Sayfa 1

 İklim bilimcisi Okan Bozyurt dikkat çekici tahminlerle gündeme geldi. Uzmanların değerlendirmeleri, bu kışın nasıl geçeceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

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Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor - Sayfa 2

İKLİM BİLİMCİ OKAN BOZYURT AÇIKLADI

İklim bilimci Okan Bozyurt, 2024-2025 kışının sinyallerinin net olduğunu belirtti. Bozyurt, son iki yıldır dünyayı etkileyen süper El Nino fenomeninin, küresel sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. 2023 yılının, 1880'lerden bu yana en sıcak yıl olarak kaydedildiğini söyleyen Bozyurt, 2024 yazının da en sıcak yazlardan biri olduğunu belirtti.

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Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor - Sayfa 3

SICAKLIK VE ÖLÜM ORANLARI

Bozyurt, sıcaklıkların artmasının birçok bölgede ölümlere neden olduğunu, özellikle Meksika, Hindistan, Brezilya ve Türkiye'de sıcaklık artışlarına bağlı ölüm oranlarında ciddi artışlar görüldüğünü ifade etti. Gelecekte iklim senaryolarının iç açıcı olmadığını belirten Bozyurt, 2100 yılına kadar sıcaklık artışının devam edeceğini ve bunun sonucunda ciddi kayıpların yaşanabileceğini öngördü.

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Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor - Sayfa 4

SOĞUK VE YAĞIŞLI BİR KIŞ 

Bu yılın kışının, geçen yıla göre daha soğuk ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bozyurt, özellikle Aralık ayından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın, Ocak ayında ise mevsim normallerinin altında seyretmesini bekliyor.

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