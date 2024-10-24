Kara kış geliyor derken uzman isim tarih vererek açıkladı! Pastırma yazı geliyor

İKLİM BİLİMCİ OKAN BOZYURT AÇIKLADI

İklim bilimci Okan Bozyurt, 2024-2025 kışının sinyallerinin net olduğunu belirtti. Bozyurt, son iki yıldır dünyayı etkileyen süper El Nino fenomeninin, küresel sıcaklıkların yükselmesine katkıda bulunduğunu vurguladı. 2023 yılının, 1880'lerden bu yana en sıcak yıl olarak kaydedildiğini söyleyen Bozyurt, 2024 yazının da en sıcak yazlardan biri olduğunu belirtti.