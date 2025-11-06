Kara kış geliyor! Tarih açıklandı: Lapa lapa kar yağacak!
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir mevsim dengelerinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’yi bekleyen hava koşullarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Tahminler bu kışın sert ve yağışlı geçeceği yönünde… İşte detaylar
Yaz mevsimi rekor sıcaklıklarla geride kalırken, sonbahar beklenen yağışları getirmedi ve kış kapıya dayandı. Bu yıl mevsimler adeta birbirine karıştı; barajlardaki su seviyeleri düşerken, hava sıcaklıkları hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Şimdi tüm dikkatler yaklaşan kış mevsimine çevrildi. Hava sıcaklıklarının nasıl bir seyir izleyeceği, kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceği merak konusu. Mevsim dengesinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’nin önümüzdeki hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir değerlendirdi.
Dr. Güven Özdemir, öncelikle kasım ayını değerlendirdi:
“Kasım ayının 9’una ve 10’una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmüyor. Yüksek basıncın etkisi hakim.