Kara kış geliyor! Tarih açıklandı: Lapa lapa kar yağacak!

Şimdi tüm dikkatler yaklaşan kış mevsimine çevrildi. Hava sıcaklıklarının nasıl bir seyir izleyeceği, kışın sert mi yoksa ılıman mı geçeceği merak konusu. Mevsim dengesinin giderek değiştiği bu dönemde, Türkiye’nin önümüzdeki hava koşullarını İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir değerlendirdi.