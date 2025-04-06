Kara kış geri dönüyor! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Trakya, Çanakkale çevreleri, Antalya'nın doğusu ve Orta Toroslar mevkiinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 6 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri…
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu çevreleri ile Doğu akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam kuzey çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam doğu çevreleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve doğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 5°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 15°C
Çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı