Kara kış geri dönüyor! Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, Pazar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı