Kara kış mola veriyor: Meteoroloji ılık ve yağışlı hava için tarih verdi

"ILIK VE YAĞIŞLI HAVA YURDA GİRİŞ YAPACAK"

Tekin, ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, yarın Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bırakarak etkisini kaybedeceğini belirtti. Buna karşılık, Orta Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağışlı bir sistemin, yarından itibaren Trakya ve Kıyı Ege’den başlayarak yurda giriş yapacağını ifade etti.