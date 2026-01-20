Kara kış mola veriyor: Meteoroloji ılık ve yağışlı hava için tarih verdi
Türkiye genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yerini Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı yeni bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yaptığı açıklamada, güncel hava durumu tahminlerini paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, beklenen hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ILIK VE YAĞIŞLI HAVA YURDA GİRİŞ YAPACAK"
Tekin, ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, yarın Rize ve Artvin çevrelerinde yağış bırakarak etkisini kaybedeceğini belirtti. Buna karşılık, Orta Akdeniz üzerinden gelen daha ılık ve yağışlı bir sistemin, yarından itibaren Trakya ve Kıyı Ege’den başlayarak yurda giriş yapacağını ifade etti.
Yarın, Trakya ve Kıyı Ege'de görülecek yağışların perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında tüm yurtta etkili olacağını söyleyen Tekin, cuma ve cumartesi günü ise yurdun büyük bir bölümünde yağışların görüleceğini aktardı.