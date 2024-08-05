Karaciğer nakli yapan ilk Türk Cerrahı Prof. Dr. Münci Kalayoğlu kimdir?

Ankara Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra mühendislik okumak için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavına girdi. Bu sınavda başarısız olunca 1963 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin sınavına girdi ve başarılı oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girerek İhsan Doğramacı'nın asistanı olarak genel cerrahi eğitimi aldı. Ardından New York Mount Sinai Tıp Fakültesi'nde 1967-1968 yılları arasında cerrahi staj yaptı. 1968-1970 yılları arasında Pittsburg Çocuk Hastanesi'nde çocuk cerrahisi alanında uzmanlık çalışmaları yaptı.

Amerika'da eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü ve 1971 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi alanında yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra doçent, 1977 yılında ise profesör oldu. 1981 ile 1983 yılları arasında Pittsburg Üniversitesi'nde misafir doçent olarak çalıştı. Bu sırada Prof. Thomas Starzl'ın yanında organ nakli üstüne çalışmaya başladı. 1983 yılında Türkiye'ye dönüp karaciğer nakli üstüne çalışmak istedi ancak yetkililer bu dönemde Türkiye'de çocukların ishalden ölmesinin daha önemli bir sorun olduğunu belirtti ve bu görüşünü desteklemedi. Bunun üstüne Madison Wisconsin Üniversitesi'nden aldığı davetle Amerika'ya gitti.