Karadeniz depremi Trabzon’u salladı: Prof. Dr. Osman Bektaş’tan korkutan açıklama geldi

Karadeniz açıklarında meydana gelen ve Trabzon’da da hissedilen 3,8 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik tehlikeyi yeniden tartışmaya açtı. Sarsıntının ardından Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.