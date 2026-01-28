  1. Ekonomim
Karadeniz depremi Trabzon’u salladı: Prof. Dr. Osman Bektaş’tan korkutan açıklama geldi

Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hissedildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan bir uyarı geldi. Bektaş, "Trabzon'da deprem olmaz devri kapandı" diyerek riskli bölgeler için acil önlem çağrısında bulundu.

Karadeniz açıklarında meydana gelen ve Trabzon’da da hissedilen 3,8 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki sismik tehlikeyi yeniden tartışmaya açtı. Sarsıntının ardından Trabzon Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise yaptığı değerlendirmede dikkat çeken uyarılarda bulundu. “Trabzon’da deprem olmaz anlayışı artık geçerliliğini yitirdi” diyen Bektaş, özellikle riskli alanlarda vakit kaybetmeden önleyici adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Trabzon, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kent genelinde hissedilen ve kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından resmi makamlar ferahlatan açıklamalar yaparken, bilim dünyasından kritik uyarılar geldi.

SAHİL ŞERİDİ RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Bektaş, uyarısında Trabzon'un en popüler yerleşim yerlerinin zemin yapısına dikkat çekti. Özellikle sahil şeridindeki dolgu ve heyelan bölgelerinin risk altında olduğunu belirten Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

