Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da neden hissedildi? Deprem profesörü yanıt verdi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Ekim pazar günü Karadeniz'de saat 19.44'te büyüklüğü 3.7 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu. Peki Karadeniz'deki bu depremi İstanbullular neden hissetti? Yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7'lik sarsıntının neden hissedildiği sorusuna 'odak derinliği'ni işaret ederek cevap verdi.
AFAD verilerine göre 26 Ekim pazar günü Karadeniz'de saat 19.44'te büyüklüğü 3.7 olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 13.57 km olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliği ise 11.2 kilometre olarak kayıtlara geçti.
3.7'LİK DEPREMİ NEDEN HİSSETTİK?
CNN Türk canlı yayınına katılan yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7'lik sarsıntının neden hissedildiği sorusuna şu yanıtı verdi:
"Kuzey'de pek çok fay var. Buradaki depremler olağandır. İstanbul için bunun pek bir anlamı yok. Sürekli böyle depremler olur.