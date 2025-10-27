Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul'da neden hissedildi? Deprem profesörü yanıt verdi

3.7'LİK DEPREMİ NEDEN HİSSETTİK?

CNN Türk canlı yayınına katılan yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7'lik sarsıntının neden hissedildiği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kuzey'de pek çok fay var. Buradaki depremler olağandır. İstanbul için bunun pek bir anlamı yok. Sürekli böyle depremler olur.