Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, riskin yalnızca deprem olmadığını belirterek risk faktörünü yükselten etkenleri sıraladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre, Karadeniz'de saat 5.42'de 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 8.27 kilometre olarak açıklandı.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Prof. Dr. Bektaş, asıl riskin yalnızca deprem olmadığını belirterek risk faktörünü artıran etkenleri yazdı.