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  4. Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, riskin yalnızca deprem olmadığını belirterek risk faktörünü yükselten etkenleri sıraladı.

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil - Sayfa 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre, Karadeniz'de saat 5.42'de 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 8.27 kilometre olarak açıklandı.

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil - Sayfa 2

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil - Sayfa 3

Prof. Dr. Bektaş, asıl riskin yalnızca deprem olmadığını belirterek risk faktörünü artıran etkenleri yazdı.

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Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem! Prof. Dr. Bektaş uyardı: Asıl risk yalnızca deprem değil - Sayfa 4

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın ilgili paylaşımının tamamı şu şekilde:

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