Karayollarında yeni dönem: Trafik ve denetlemede artık polis olmayacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanı Feramuz Erdin, "Aslında ilk başta karayollarındaki denetim yetkisi polis ve jandarma sorumluluk alanlarına göre ayrılmıştı. Daha sonra askerliğini Jandarma olarak yapan erlerin vatandaşa davranış tarzından doğan bazı sorunlardan dolayı tüm karayollarındaki denetim yetkisi polise verilmişti.