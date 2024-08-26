Karayollarında yeni dönem: Trafik ve denetlemede artık polis olmayacak
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni trafik yönetmeliğine göre, karayollarında trafik denetimi ve kontrolü jandarmanın sorumluluğuna verilecek.
Türkiye'deki tüm karayollarında mevcut yönetmeliğe göre, trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis, polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde ise jandarma görev yapıyordu.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni trafik yönetmeliğine göre, artık karayollarında polis olmayacak. Jandarma ekipleri tüm yurtta trafik ve denetleme görevini yerine getirecek.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan güvenlik uzmanı Feramuz Erdin, "Aslında ilk başta karayollarındaki denetim yetkisi polis ve jandarma sorumluluk alanlarına göre ayrılmıştı. Daha sonra askerliğini Jandarma olarak yapan erlerin vatandaşa davranış tarzından doğan bazı sorunlardan dolayı tüm karayollarındaki denetim yetkisi polise verilmişti.
Polis de bu süreçte bu alanda yeteri kadar donanım ve deneyim sahibi oldu. Muhtemelen, muvazzaflık sistemine geçilmesinin bir sonucu olarak Jandarma'nın karayollarındaki denetim yetkisi şimdi yeniden tanımlanmak isteniyordur" dedi.