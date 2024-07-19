  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Karayolu tamamen çökünce demir yolu da ulaşıma kapandı

Karayolu tamamen çökünce demir yolu da ulaşıma kapandı

Karabük-Eskipazar karayolu üzerinde dün ve bugün yaşanan çökmeler sonucu demir yolu da ulaşıma kapandı.

Karayolu tamamen çökünce demir yolu da ulaşıma kapandı - Sayfa 1

Karabük-Eskipazar D-100 karayolunun 6 km'sindeki kısmı, sabah saatleri itibari ile tamamen çöktü.

1 | 7
Karayolu tamamen çökünce demir yolu da ulaşıma kapandı - Sayfa 2

Yolun yaklaşık 3 metre çökmesiyle, tonlarca toprak demir yoluna da zarar vererek kapattı.

2 | 7
Karayolu tamamen çökünce demir yolu da ulaşıma kapandı - Sayfa 3

Yaşanan çökmenin daha önce Demiryolu ekiplerinin bölgede sondaj çalışmasını teknik yönden gerekli önemleri almayarak yapmasından ve etkili olan sağanak yağışlar sonrası meydana geldiği belirlendi.

3 | 7
Karayolu tamamen çökünce demir yolu da ulaşıma kapandı - Sayfa 4

Karabük - Eskipazar D-100 karayolunda yaşanan çökme sonucu yol trafiğe tamamen kapanırken, ulaşım ise karşı şeritten sağlanmaya başladı.

4 | 7