Kargo gemisi köprüyü yıktı, otomobiller denize uçtu!
Çin'de yaşanan bir deniz kazası dünya medyasının dikkatini çekti. Bir kargo gemisi, Guangcou kentindeki İnci Nehri'nden geçerken iki yaka arasındaki geçişi sağlayan köprüye çarptı. Taşıyıcı sütunların kırılmasıyla Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü çökerken, köprü üzerinde seyir halindeki araçların bir kısmı geminin üstüne bir kısmı ise deniz uçtu. Korkunç olayda can kayıpları var.
Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü.
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Dehşet verici kazada beş kişi yaşamını yitirdi.
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya düştü.
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İki araç ise köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.
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