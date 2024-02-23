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Kargo gemisi köprüyü yıktı, otomobiller denize uçtu!

Çin'de yaşanan bir deniz kazası dünya medyasının dikkatini çekti. Bir kargo gemisi, Guangcou kentindeki İnci Nehri'nden geçerken iki yaka arasındaki geçişi sağlayan köprüye çarptı. Taşıyıcı sütunların kırılmasıyla Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü çökerken, köprü üzerinde seyir halindeki araçların bir kısmı geminin üstüne bir kısmı ise deniz uçtu. Korkunç olayda can kayıpları var.

Kargo gemisi köprüyü yıktı, otomobiller denize uçtu! - Sayfa 1

Çin'in Guangcou şehrinde bulunan İnci Nehri üzerindeki Lişinşa Köprüsü'nün orta bölümü kargo gemisinin taşıyıcı sütunlarına çarpması sonucu çöktü.

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Kargo gemisi köprüyü yıktı, otomobiller denize uçtu! - Sayfa 2

Dehşet verici kazada beş kişi yaşamını yitirdi.

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Kargo gemisi köprüyü yıktı, otomobiller denize uçtu! - Sayfa 3

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kaza sırasında aralarında bir yolcu otobüsü ile motosikletin bulunduğu 5 araçtan üçü suya düştü.

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Kargo gemisi köprüyü yıktı, otomobiller denize uçtu! - Sayfa 4

İki araç ise köprünün sütunlarının arasına sıkışan geminin üzerine düştü.

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