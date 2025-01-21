Kartalkaya nerede, yanan otel hangi bölgede?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi otel yangıyla gündeme geldi. Yangında çok sayıda ölü ve yaralıların olması tedirginliği artırıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken yarıyıl tatili nedeniyle pek çok tatilcinin bölgeye gittiği ve otel doluluk oranlarının yüksek olduğu belirtiliyor. Peki, Kartalkaya nerede, yanan otel hangi bölgede?
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndebir otelde çıkan yangınla birlikte gündeme geldi. Bölgeye ulaşımın zor ve sarp olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.
Kartalkaya nerede?
Kartalkaya, Türkiye'nin Bolu ilinde, Köroğlu Dağları üzerinde yer alan ünlü bir kayak merkezidir. Bolu şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya, kış turizmi açısından önemli bir destinasyondur ve özellikle kayak ve snowboard gibi kış sporları için tercih edilmektedir.
Doğal güzellikleri dikkat çekiyor
Kartalkaya'nın doğal güzellikleri ve kış turizmi açısından öne çıkan rotalardan biridir. Kartalkaya, Bolu'nun güneydoğusunda, Köroğlu Dağları üzerinde yer alır ve yüksek rakımı ile dikkat çeker. Bölge, tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmamış olsa da, doğal güzellikleri ve elverişli iklim koşulları nedeniyle doğa severler ve sporcular için çekim merkezi olmuştur.