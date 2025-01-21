Kartalkaya nerede, yanan otel hangi bölgede?

Doğal güzellikleri dikkat çekiyor

Kartalkaya'nın doğal güzellikleri ve kış turizmi açısından öne çıkan rotalardan biridir. Kartalkaya, Bolu'nun güneydoğusunda, Köroğlu Dağları üzerinde yer alır ve yüksek rakımı ile dikkat çeker. Bölge, tarih boyunca farklı medeniyetler tarafından yerleşim alanı olarak kullanılmamış olsa da, doğal güzellikleri ve elverişli iklim koşulları nedeniyle doğa severler ve sporcular için çekim merkezi olmuştur.