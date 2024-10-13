Kasap reyonundan geçerken 2 kez düşünün! Halka, sucuk diye eşek eti yediren dev firmalar açıklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, il il tağşiş ürünlerini açıkladıktan sonra şimdi de sucuk için özel bir liste duyurdu. Bakanlığın açıkladığı listeye göre sucuğa eşek eti karıştıran markalar belli oldu. Aralarında dev firmalar da var. İşte eşek eti bulunan sucuk markaları.
Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listesi ile çalkalanırken bir yeni liste daha açıklandı. Bu listede sadece sucuk ürünü yer aldı. Meğerse sucuk eti diye "tek tırnaklı eti" ve "sakatat" yedirmişler. Bakanlık, eşek eti kullanan firmaları tek tek açıkladı. Aralarında dev gıda şirketlerinin de yer aldığı liste sağlık bakımından da endişe yarattı. İşte son tağşiş listesine göre sucuklarında tek tırnaklı havyan ve sakatat kullanan markalar:
1. Şaban Ünlü ve Ort. Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk - Sakatat (Dil) Tespiti - Merkez Kayseri
2. Özmenoğlu Et ve Et Ürünleri Sanayi Burcu - Dana Sucuk - Sakatat (Taşlık Tespiti) - Merkez Kayseri
3. Özmenoğlu Et ve Et Ürünleri Sanayi Levent Karakaya - Dana Sucuk - Sakatat (Baş Tespiti) - Merkez Kayseri