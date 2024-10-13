Kasap reyonundan geçerken 2 kez düşünün! Halka, sucuk diye eşek eti yediren dev firmalar açıklandı

Türkiye, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş listesi ile çalkalanırken bir yeni liste daha açıklandı. Bu listede sadece sucuk ürünü yer aldı. Meğerse sucuk eti diye "tek tırnaklı eti" ve "sakatat" yedirmişler. Bakanlık, eşek eti kullanan firmaları tek tek açıkladı. Aralarında dev gıda şirketlerinin de yer aldığı liste sağlık bakımından da endişe yarattı. İşte son tağşiş listesine göre sucuklarında tek tırnaklı havyan ve sakatat kullanan markalar: