Kasım 2025 kira artış oranı ne kadar oldu, kiralar ne kadar yükselecek? Kasım ayı kira zammı hesapla
Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kasım ayı kira artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kasım ayında kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı da belli oldu. Peki Kasım 2025’te kira artış oranı ne kadar oldu, bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak? İşte kasım ayı kira zamlı kira hesaplama…
Milyonlarca kiracı kasım ayında kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Kira zamları her ay, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon oranına göre belirleniyor.
Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, kasım ayı kira zammı oranı da belli oldu.
Sabah saatlerinde enflasyon açıklanırken, yeniden değerlendirme oranı kapsamında kiraya yapılacak zamlar da belli oldu.