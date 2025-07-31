Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.