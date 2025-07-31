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  4. Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı

Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da yağış görülecek.

Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı - Sayfa 2

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

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Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı - Sayfa 3

Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.

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Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı - Sayfa 4

Çelik, "Bölgesel olarak baktığımızda Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz" ifadesini kullandı.

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