Bunaltan sıcak gidiyor, yağış geliyor: Tarih belli oldu! İstanbul'da sağanak alarmı
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hafta sonu Ankara ve İstanbul'da yağış görülecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yarın ve hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
SICAKLIKLAR DÜŞECEK
Çelik, yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarından itibaren batı ve iç bölgelerde kademeli olarak mevsim normallerine düşeceğini söyledi.
Sıcaklıkların Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklarda 4 ila 5 derece düşüş var. Ancak sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek" dedi.