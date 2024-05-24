Kaza tutanağında yeni dönem başladı: Artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Tutanak menüsüne girdikten sonra var ise kayıtlı araçları önlerine gelecek, yine var olan poliçeleri de bu menü üzerinden görünecek. Kazaya karışanlar, bu menü üzerindeki adımları takip ederek dijital tutanağı ekranları üzerinden düzenleyebilecekler. Bu esnada poliçe ve araç bilgileri eğer kayıtlı ise doldurmaya gerek olmadan otomatik ekranlarına gelecek.