Kaza tutanağında yeni dönem başladı: Artık e-Devlet'ten yapılabilecek
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni dönem başladı. Artık kazaya karışan sürücüler kaza tespit tutanağı evrakı yerine tutanağı e-Devlet üzerinden doldurabilecek. Peki uygulama nasıl işleyecek? Hangi durumlarda e-Devlet üzerinden kaza tespit tutanağı yapılamıyor? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Artık kaza tespit tutanakları elle doldurulmak yerine e-Devlet üzerinden sisteme kaydedilebilecek. Peki burada süreç nasıl işleyecek, hangi durumlarda e-Devlet üzerinden kaza tespit tutanağı yapılamıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Balkır Demirkan milliyet.com.tr'ye anlattı.
Demirkan, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Yeni uygulama ile, kazaya karıişmış olan kullanıcılar e-devlet şifreleri ile e-devlete girdikten sonra, tutanak olarak da e-devlet menüsüne erişerek kaza tutanağı tutarak, hasar ihbarında bulunabilecekler.
Tutanak menüsüne girdikten sonra var ise kayıtlı araçları önlerine gelecek, yine var olan poliçeleri de bu menü üzerinden görünecek. Kazaya karışanlar, bu menü üzerindeki adımları takip ederek dijital tutanağı ekranları üzerinden düzenleyebilecekler. Bu esnada poliçe ve araç bilgileri eğer kayıtlı ise doldurmaya gerek olmadan otomatik ekranlarına gelecek.
Ekrandaki kaza yeri fotoğrafları, sürücü belgesi gibi evraklar yüklenip kaza ile ilgili beyanlarını ekranda doldurduktan sonra, hem ihbar vermiş hem de tutanağı düzenlemiş olacaklar.