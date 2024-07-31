Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı
Önceki gün hayata gözlerini yuman sanatçı Kenan Işık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ve önceki gün hayatını kaybeden Kenan Işık (76) için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Işık'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kenan Işık'ın 10 yıldır komada olduğunu hatırlatan Erbaş, "Cenabıhak, yaşamış olduğu bu süreçte çektiği sıkıntıları seyyiatının hasenata tebdiline vesile eylesin. Biz kendisini tanıyoruz, çok iyi bir insan, çoluğunu çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan bir kardeşimizdi. Örnek sanatçıydı." dedi.
En büyük sanatçının Cenabıallah olduğunu ve yarattığı kulları üzerinde Esma-ül Hüsnası'nı yansıttığını söyleyen Erbaş, "Kenan Işık kardeşimiz, bilgisiyle, birikimiyle, duruşuyla, ahlakıyla örnek bir sanatçımızdı. Tanıyanlar onun için her zaman hüsnü şahadette bulunmuştur." diye konuştu.
Cemaatten Kenan Işık için helallik isteyen Erbaş, dua etti.
Sanatçının eşi Beril Işık, oğlu Ahmet ve Mehmet Işık'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı.
Işık'ın fotoğrafını, hiç göremediği torunu taşıdı
Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin hazır bulunduğu törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk çelenk gönderdi.
Sanatçının 8 yaşındaki torunu Doruk Işık, dedesinin fotoğrafını tören boyunca taşıdı.
Cenaze törenin ardından Işık'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.