Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı

Işık'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kenan Işık'ın 10 yıldır komada olduğunu hatırlatan Erbaş, "Cenabıhak, yaşamış olduğu bu süreçte çektiği sıkıntıları seyyiatının hasenata tebdiline vesile eylesin. Biz kendisini tanıyoruz, çok iyi bir insan, çoluğunu çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan bir kardeşimizdi. Örnek sanatçıydı." dedi.

En büyük sanatçının Cenabıallah olduğunu ve yarattığı kulları üzerinde Esma-ül Hüsnası'nı yansıttığını söyleyen Erbaş, "Kenan Işık kardeşimiz, bilgisiyle, birikimiyle, duruşuyla, ahlakıyla örnek bir sanatçımızdı. Tanıyanlar onun için her zaman hüsnü şahadette bulunmuştur." diye konuştu.

Cemaatten Kenan Işık için helallik isteyen Erbaş, dua etti.