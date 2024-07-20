Kentte yaşayanlar bile bilmiyor! Aydın'ın ilk yerleşim yeri, gün yüzüne çıkacağı günü bekliyor

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege'nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Her geçen gün cazibesini artırmaya devam eden kent, yerli ve yabancı turistlerin de rotalarına girerken merkez ilçe Efeler'e bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Deştepe Höyüğü ise tarihseverlerin dikkatini çekiyor.