Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin yakın çevresinden açıklama geldi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimini değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurup kurmayacağı merak konusu olmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Milliyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, yeni parti iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor
Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yönetim biçimiyle ilgili rahatsızlığı olması durumunda bunları Özgür Özel ile paylaşağını belirten yakın kaynaklar, "Fikrini yazar, çizer, söyler ama CHP'nin dışında bir parti aklından geçmez. Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor. 'Kılıçdaroğlu parti kuracak' iddiası abesle iştigal." ifadelerini kullandı.