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  4. Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi

Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kuracağı iddiasına ilişkin yakın çevresinden açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi - Sayfa 1

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimini değişimcilerin adayı Özgür Özel'e karşı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yeni parti kurup kurmayacağı merak konusu olmuştu.

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Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi - Sayfa 2

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi - Sayfa 3

Milliyet'in haberine göre; Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, yeni parti iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi - Sayfa 4

Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yönetim biçimiyle ilgili rahatsızlığı olması durumunda bunları Özgür Özel ile paylaşağını belirten yakın kaynaklar, "Fikrini yazar, çizer, söyler ama CHP'nin dışında bir parti aklından geçmez. Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor. 'Kılıçdaroğlu parti kuracak' iddiası abesle iştigal." ifadelerini kullandı.

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