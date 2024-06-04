Kılıçdaroğlu yeni parti kuracak mı? Yakın kaynaklar iddialara yanıt verdi

Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor

Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yönetim biçimiyle ilgili rahatsızlığı olması durumunda bunları Özgür Özel ile paylaşağını belirten yakın kaynaklar, "Fikrini yazar, çizer, söyler ama CHP'nin dışında bir parti aklından geçmez. Kemal Bey şu anda halk siyaseti yapıyor. 'Kılıçdaroğlu parti kuracak' iddiası abesle iştigal." ifadelerini kullandı.