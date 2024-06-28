Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak?
1 Temmuz itibarıyla kira zammı sınırlaması kalkıyor. 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Kira tespit davalarında kiralar bölgedeki emsallere göre belirlenecek, zam sınırlamasının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmayacak.
Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Bu uygulama 1 Temmuz 2024 itibariyle kalkacak kira zamları son 12 ayın TÜFE oranlarına göre hesaplanacak.
1 TEMMUZ ÖNCESİ AÇILAN DAVALAR NE OLACAK?
1 Temmuz öncesi mülk sahipleri tarafından açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek.
Avukat arabulucu Dr. Umut Metin, yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasının 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davalarını etkilemeyeceğini söyledi.
Metin, ‘‘Mevcut kira tespit davalarının yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Mevcut davalarda kira tespitleri bölgedeki emsallere göre belirlenecek’’ ifadelerini kullandı.