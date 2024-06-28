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  4. Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak?

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak?

1 Temmuz itibarıyla kira zammı sınırlaması kalkıyor. 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek. Kira tespit davalarında kiralar bölgedeki emsallere göre belirlenecek, zam sınırlamasının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmayacak.

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak? - Sayfa 1

Türk Borçlar Kanunu'na 8 Haziran 2022'de eklenen geçici madde ile konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Bu uygulama 1 Temmuz 2024 itibariyle kalkacak kira zamları son 12 ayın TÜFE oranlarına göre hesaplanacak.

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Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak? - Sayfa 2

1 TEMMUZ ÖNCESİ AÇILAN DAVALAR NE OLACAK?

1 Temmuz öncesi mülk sahipleri tarafından açılan kira tespit davaları bu durumdan etkilenmeyecek.

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Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak? - Sayfa 3

Avukat arabulucu Dr. Umut Metin, yüzde 25 zam sınırlamasının kalkmasının 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davalarını etkilemeyeceğini söyledi.

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Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkıyor: 1 Temmuz öncesi açılan kira tespit davaları ne olacak? - Sayfa 4

Metin, ‘‘Mevcut kira tespit davalarının yüzde 25 zam sınırının kalkmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Mevcut davalarda kira tespitleri bölgedeki emsallere göre belirlenecek’’ ifadelerini kullandı.

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