Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı? Kiralar nasıl etkilenir?

Konut piyasası yüzde 25 kira zam sınırı gündemine odaklandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamasında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez." ifadelerini kullandı.