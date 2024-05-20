Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkarsa kira fiyatları artar mı? Kiralar nasıl etkilenir?
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kirada yüzde 25 sınırı uygulamasının devam etmesi için bir sebep görmediğini açıklamasının ardından gözler kira fiyatlarına çevrildi. Uzmanlara göre piyasanın normalleşmesi için yüzde 25 zam tavanının kaldırılması gerekiyor. Zam sınırının kalkması kira fiyatlarını nasıl etkileyecek? Kira fiyatları artar mı? Detaylar haberimizde...
Konut piyasası yüzde 25 kira zam sınırı gündemine odaklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamasında, "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum, çok büyük ihtimalle devam etmez." ifadelerini kullandı.
Uygulamayla ilgili yeni bir karar alınmaması halinde yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.
Uzmanlar, kirada zam sınırı uygulaması nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde ev sahiplerinin evini kiraya vermek yerine boş kalmasını tercih ettiğini belirtti.
Piyasaya müdahale edildiği zaman güven kaybının oluştuğunu ifade eden uzmanlar, zam sınırının kaldırılmasının arz tarafına pozitif yansıyacağına dikkat çekti.